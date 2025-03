Mbappé : Cette «erreur» va être fatale ?

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le Real Madrid s'est imposé 2-1 face à l'Atlético au Santiago Bernabeu. Le club merengue a eu une occasion en or de creuser l'écart, mais Kylian Mbappé a manqué la dernière passe pour Vinicius Jr. Présent en conférence de presse après le coup de sifflet final, Diego Simeone a annoncé que cette « erreur » donnait de l'espoir aux Colchoneros.

Pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, le Real Madrid s'est frotté à l'Atlético au Santiago Bernabeu. Et les hommes de Carlo Ancelotti ont réussi à remporter le premier acte. Grâce à des réalisations de Rodrygo et de Brahim Diaz, le club merengue s'est imposé 2-1. Toutefois, la Maison-Blanche aurait pu s'imposer avec un écart plus conséquent.

Mbappé a manqué une passe décisive

Dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps, Kylian Mbappé a été bien lancé par Lucas Vazquez sur le côté droit de la surface de réparation. Alors que Vinicius Jr était bien positionné dans l'axe, le numéro 9 du Real Madrid a tenté de lui faire une passe décisive. Toutefois, le ballon de Kylian Mbappé était trop en retrait.

«Cette erreur laisse la porte ouverte pour la suite»

Présent en conférence de presse après le coup de sifflet final de Real-Atlético, Diego Simeone s'est réjoui d'avoir vu Kylian Mbappé manquer sa passe pour Vinicius Jr, affirmant que ça permettait à son équipe d'avoir une chance de renverser la vapeur au match retour. « Nous avons bien joué, sauf sur cette dernière action, où nous avons pris le risque de prendre un but, quand ils ont récupéré le ballon sur le côté droit, avec Mbappé et Vinicius qui poussaient. Mais cette erreur est un espoir qui laisse la porte ouverte pour la suite », a déclaré le coach des Colchoneros. Pour rappel, l'Atlético va recevoir le Real Madrid le mercredi 12 mars en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.