Sur le départ, une star ne veut signer qu’au PSG !

Et si une star déposait ses valises au PSG à la prochaine intersaison sans que le club parisien n’ait à soumettre une indemnité de transfert ? Joshua Kimmich se rapprocherait grandement du champion de France. En cas d’échec pour sa prolongation de contrat au Bayern Munich, c’est à Paris que l’international allemand de 30 ans aurait l’intention de s’installer.

Joshua Kimmich a soufflé sa 30ème bougie le 8 février dernier et pourrait bien vivre ses dernières semaines à Munich. Et ce, après une décennie passée au sein du géant allemand et en ayant raflé la Ligue des champions en 2020 pendant le Final 8 de Lisbonne contre… le Paris Saint-Germain (1-0). Ironie du sort, c’est au PSG que le latéral droit repositionné au poste de milieu défensif serait susceptible de rebondir.

Arsenal en retrait dans le feuilleton Kimmich

En fin de contrat au Bayern Munich, son engagement prenant fin le 30 juin prochain, l’international allemand aurait les idées claires pour son avenir. Bien qu’Arsenal ouvrirait à nouveau le dossier Joshua Kimmich en marge du prochain mercato, la piste menant au principal intéressé ne serait pas chaude si l’on se fie aux informations transmises par Sport BILD.

Prolonger au Bayern Munich ou… dire oui au PSG !

Et ce ne serait pas tout. Le cœur de Joshua Kimmich ne balancerait qu’entre deux options. La première étant le fait d’à nouveau renouveler son contrat envers le Bayern Munich comme il l’a déjà fait en août 2021. Ou bien, toujours d’après BILD, signer du côté du PSG. Ce serait les deux uniques possibilités prises en considération par Kimmich et son entourage à l’instant T.