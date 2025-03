OM : Attaqué, un cadre proche de claquer la porte !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé à l'OM en 2020, Leonaro Balerdi a eu des débuts compliqués à l'OM. A tel point que le défenseur argentin a, un temps, pensé à quitter Marseille. Mais cette mentalité a vite quitté son esprits. Le joueur s'est vite repris et son abnégation a fini par payer puisqu'il est devenu en début de saison capitaine sous l'ère Roberto de Zerbi.

« J’espère que les grandes équipes européennes ne se rendront jamais compte que Balerdi existe ». Après la rencontre face à Nantes dimanche, Roberto de Zerbi s’est montré dithyrambique sur Leonardo Balerdi. Pourtant, le défenseur argentin n’a pas toujours été déterminant. Pendant longtemps, le joueur de l’OM a concentré les critiques. Certains estimaient que son niveau de jeu n’était pas au niveau du club marseillais.

Balerdi revient sur les critiques

Ce mercredi, Balerdi est revenu sur cette période délicate. « Presque tous les joueurs doivent passer par ce moment. Quand tu termines le match et que tu vas voir ce que les gens disent et même si tu ne veux pas le faire, les critiques et les commentaires t’arrivent. Il faut savoir comment les gérer. Je conseille aux jeunes joueurs de rester calmes, de ne pas écouter et de faire les choses normalement. Quand tu passes ce moment, tu es plus fort. Dans un club comme l’OM, il y a toujours des critiques. Même chez les plus grands joueurs, certains les aiment bien, d’autres non. Il faut toujours continuer, ça va finir par payer » a confié le joueur ce mercredi.

« Je veux bien finir à l’OM »

Sur BFM Marseille, il a révélé avoir eu des envies de départ. « J’essaie de trouver la motivation. A certains moments, je me disais que j’en avais fini à l’OM, mais ce n’était pas sein comme mentalité. mais ce n’était pas ma mentalité. Je me disais que j’allais renverser la situation, donner quelque chose à l’OM. J’ai toujours dit que j’aimerais donner un titre à l’OM mais aussi en termes d’argent (sur un futur transfert), comme ça le club progresse. Je veux que le club progresse et je veux bien finir à l’OM » a confié Balerdi, désormais débarrassé de ses mauvaises pensées.