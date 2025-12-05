Antoine Dupont réussit l’impossible, il hallucine !

Alexis Brunet

Après des mois loin des terrains, Antoine Dupont a enfin fait son grand retour à la compétition samedi 29 novembre face au Racing 92. Le demi de mêlée s’est rapidement montré décisif et il pourra donc de nouveau nous régaler grâce à son audace. Une qualité du capitaine du XV de France qui est très appréciée par Gaël Fickou, qui s’émerveille de voir son compatriote réussir des gestes qui paraissent impossibles.

Samedi 29 novembre, l’attente a touché à son terme. Blessé depuis de longs mois, Antoine Dupont a enfin fait son retour à la compétition en Top 14 face au Racing 92. Le demi de mêlée n’était toutefois pas titulaire, mais il est entré à la 50ème minute à la place de Paul Graou.

Fickou est émerveillé par l’audace de Dupont Les amateurs de rugby se réjouissent donc de retrouver Antoine Dupont sur les terrains à l’image de Gaël Fickou. Le joueur du Racing 92 est ravi du retour à la compétition de son ami et il va de nouveau pouvoir apprécier son audace, comme il l’a expliqué dans le podcast Rugby Confidential. « Au-delà de son talent, ce qui me fascine chez ce mec, c'est son audace. Sa capacité à prendre des risques, à tenter ce que les autres ne tenteront jamais et qui, lui, lui réussissent. »