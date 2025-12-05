Nouvelle folie pour Antoine Dupont : La signature à plusieurs millions d’euros ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Récemment prolongé par le Stade Toulousain jusqu'en 2031, Antoine Dupont est sans conteste l'un des joueurs de rugby les mieux payés de la planète. La star du XV de France vient d'ailleurs de s'offrir une petite folie estimée à plusieurs millions d'euris avec une seconde villa achetée sur le Bassin d'Arcachon, un an après son premier achat dans le même coin.

Avec des revenus annuels évalués à 3M€ (avant sa récente prolongation de contrat jusqu'en 2031 avec le Stade Toulousain) comme l'avait annoncé Le Parisien il y a quelques mois, Antoine Dupont est le rugbyman français le mieux rémunéré. Un confort qui peut logiquement permettre à la star du XV de France de s'offrir quelques folies, et après avoir acquis l'an dernier une première villa sur le Bassin d'Arcachon, Dupont semble avoir décidé de remettre ça...

Nouvelle villa pour Antoine Dupont ? En effet, selon les révélations de Sud-Ouest, Antoine Dupont vient d’acheter une villa en première ligne sur le Bassin, avec vue sur la pointe du Cap Ferret, le banc d’Arguin, l’océan et tout le sud de la dune du Pilat. Il s'agit donc de sa seconde acquisition immobilière dans le coin puisqu'en 2024, le demi de mêlée du Stade Toulousain avait déjà fait bâtir une villa du côté Pyla, mais plus en retrait dans les terres.