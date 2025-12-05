Violences conjugales - Rugby : Un joueur pro condamné à de la prison ferme !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ancien joueur du SU Agen et du Stade Toulousain, aujourd’hui à Soyaux-Angoulême, George Tilsley a été reconnu coupable pour des faits de violences conjugales par le tribunal d’Auch. Déjà condamné pour des faits similaires en 2023, le centre néo-zélandais a écopé de deux ans de prison, dont un an ferme.

Recruté comme joker Coupe du monde par le Stade Toulousain à cette époque, George Tilsley avait été condamné à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales à l’été 2023. Aujourd’hui joueur de Soyaux-Angoulême, le centre néo-zélandais a de nouveau été condamné pour des faits similaires ce jeudi.

Un an de prison ferme pour Tilsley En effet, George Tilsley a écopé de deux ans de prison, dont un ferme aménageable, pour des faits de violences conjugales entre 2016 et 2022 sur deux de ses anciennes compagnes par le tribunal d’Auch. Le joueur de Pro D2 a été reconnu coupable et a 10 jours pour faire appel de la décision.