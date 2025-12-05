Violences conjugales - Rugby : Un joueur pro condamné à de la prison ferme !

Ancien joueur du SU Agen et du Stade Toulousain, aujourd’hui à Soyaux-Angoulême, George Tilsley a été reconnu coupable pour des faits de violences conjugales par le tribunal d’Auch. Déjà condamné pour des faits similaires en 2023, le centre néo-zélandais a écopé de deux ans de prison, dont un an ferme.
Recruté comme joker Coupe du monde par le Stade Toulousain à cette époque, George Tilsley avait été condamné à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales à l’été 2023. Aujourd’hui joueur de Soyaux-Angoulême, le centre néo-zélandais a de nouveau été condamné pour des faits similaires ce jeudi.
Un an de prison ferme pour Tilsley
En effet, George Tilsley a écopé de deux ans de prison, dont un ferme aménageable, pour des faits de violences conjugales entre 2016 et 2022 sur deux de ses anciennes compagnes par le tribunal d’Auch. Le joueur de Pro D2 a été reconnu coupable et a 10 jours pour faire appel de la décision.
« Il y a eu des échanges agressifs, des insultes, mais rien de plus »
George Tilsley avait nié toute violence physique, mais avait reconnu plusieurs infidélités. « J’étais infidèle, donc il y avait des disputes, des désaccords, mais pas au point de violences physiques. Il y a eu des échanges agressifs, des insultes, mais rien de plus », avait-il assuré lors de son audience le 6 novembre dernier.