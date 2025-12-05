Antoine Dupont et son «contrat à deux balles» : Le conflit a démarré !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont est récemment monté au créneau en exprimant son désaccord avec certains aspects du salary cap appliqué dans le rugby français. La star du XV de France, en conflit avec la Ligue National de Rugby à ce sujet, a d'ailleurs été défendue par Vincent Moscato qui dénonce notamment des « contrats d’image à deux balles » chez les rugbymen.

Alors que la LNR encadre assez strictement les joueurs et les clubs de Top 14 pour éviter toute dérive avec un salary cap fixé à 10,7M€ par saison, Antoine Dupont a poussé un coup de gueule il y a quelques semaines afin de dénoncer ce procédé : « Ce n’est pas correct de ne pas autoriser les joueurs à utiliser leur image personnelle dans un cadre publicitaire. Les règles nous empêchent aujourd’hui d’utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques comme je peux en avoir en dehors. Si un partenaire veut utiliser mon image et faire un contrat, ce contrat sera retoqué dans le salary cap. On espère que ça va avancer. Et même dans leur droit de regard, ils sont de plus en plus invasifs en nous demandant de citer tous les partenaires qu’on a, avec le club ou pas. Ils veulent connaître tout notre patrimoine, on arrive un peu dans une chasse à la sorcière ou ils veulent démasquer les tricheurs mais ça en devient ridicule », a sèchement lâché Dupont, qui a d'ailleurs trouvé du soutien sur cet épineux sujet.

« Il faut le gonfler le salary cap » Dans son émission sur RMC, Vincent Moscato est monté au créneau pour défendre la position d'Antoine Dupont au sujet du salary cap : « Il faut qu’il y ait un équilibre entre les clubs. Il faut qu’ils gagnent de l’argent, c’est un sport dangereux. Je trouve que c’est faiblard pour un sport professionnel. Si le sponsor du club rémunère un joueur et que ça rentre dans le salary cap, c’est compliqué. Les mecs ont des contrats d’image à deux balles. Il faut monter le salary cap. On n’a pas été assez haut dans l’économie. Il ne faut surtout pas faire comme le foot. Je ne suis pas pour la levée, mais il faut le gonfler », indique Moscato, qui propose une solution concrète pour améliorer la situation.