Transfert annoncé au PSG : La surprise de l’hiver !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir écarté son départ durant l’été, le Paris SG pourrait revoir sa position concernant Lucas Beraldo. D’après les informations divulguées ce vendredi par Foot Mercato, la direction parisienne n’écarte pas la possibilité de vendre le défenseur brésilien en janvier afin de renflouer les caisses…

Cela fait bientôt deux ans que Lucas Beraldo a posé ses valises dans la capitale. En janvier 2024, le défenseur brésilien débarquait au PSG en provenance de São Paulo, s’engageant jusqu’en juin 2028. Depuis, à l’inverse de Gabriel Moscardo qui était arrivé en même temps, Lucas Beraldo a eu l’occasion de jouer (70 matches au total), mais pas assez à son goût.

Des envies d’ailleurs pour le défenseur du PSG ? L’international brésilien de 22 ans aurait en effet des envies d’ailleurs, et ce malgré sa récente mise au point sur les réseaux sociaux. « J’ai vu circuler certaines fausses informations disant que je voudrais quitter le PSG. Je suis très heureux au PSG, et jouer et défendre ce club est sans aucun doute un rêve devenu réalité. Je reste concentré pour continuer à donner le meilleur de moi-même et, avec mes coéquipiers, atteindre nos objectifs. Allez Paris ! », avait affirmé celui qui n’a joué que 8 matches cette saison.