PSG : Luis Enrique l’oublie, il hallucine !

Recruté par le PSG l’année dernière, Matvey Safonov n’a jamais dépassé le statut de numéro 2 dans les buts parisiens. Alors qu’il pourrait démarrer ce samedi face à Rennes, la dernière titularisation du Russe remonte au mois de mai dernier. Le numéro 39 ne s’attendait clairement pas à rester autant en retrait depuis cette date.
La semaine dernière, Lucas Chevalier subissait un très vilain tacle sur la pelouse de l’AS Monaco. Le gardien du PSG a vu sa cheville enfler au cours de la semaine, et n’a pas pu participer à la reprise de l’entraînement mercredi. Pour la réception du Stade Rennais ce samedi soir, le portier parisien ne sera pas disponible.
Safonov n’a plus joué depuis 7 mois
Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a laissé planer le doute concernant l’identité de son remplaçant. « Je ne veux rien dire sur Safonov ou Renato Marin. Quel que soit celui qui joue, ce sera une bonne option pour l’équipe », a ainsi lâché le coach du PSG. Un nouveau coup dur pour Matvey Safonov, dont la dernière titularisation remonte au 24 mai dernier ?
Le Russe surpris de son temps de jeu
Depuis la finale de Coupe de France remportée face à Reims (3-0), le Russe n’a plus disputé la moindre minute avec le PSG. Comme le révèle le Parisien ce vendredi, Safonov ne pensait pas qu’il resterait sur le banc autant de temps, et a été surpris de son manque de temps de jeu avec Luis Enrique.