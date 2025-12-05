25M€ : Le transfert qui va régaler le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet hiver, le PSG pourrait bien se montrer actif sur le mercato. Les dirigeants parisiens savent que la formation dirigée par Luis Enrique a besoin de renforts en janvier, et surveillent plusieurs pistes. Mais dans le sens inverse, un départ pourrait avoir lieu avec Lucas Beraldo, qui conserve une belle valeur marchande.

Le PSG actif sur le mois de janvier ? Miné par les blessures depuis le début de saison, le club parisien se montre très clairement attentif aux opportunités de marché sur ce mercato hivernal arrivant à grands pas. Si ce jeudi, le nom d’Ayyoub Bouaddi est revenu avec insistance, Paris pourrait également songer à se séparer d’un élément.

Le PSG pourrait vendre Beraldo Pas forcément en progression depuis sa signature au PSG en janvier 2024, Lucas Beraldo pourrait se voir indiquer la porte de sortie. Ce vendredi, Foot Mercato révèle ainsi que les dirigeants parisiens ne seraient pas contre une vente du défenseur central gaucher. Le média insiste ainsi évoquant le statut du Brésilien, qui ne serait plus intouchable aux yeux des hautes sphères parisiennes.