Mbappé : La grosse explication en privé !

Pierrick Levallet

Après une première partie de saison délicate au Real Madrid, Kylian Mbappé semblait avoir repris du poil de la bête en 2025. L’international français est néanmoins retombé dans ses travers récemment, ce qui inquiète les Merengue. Carlo Ancelotti aurait alors eu une explication claire avec le champion du monde 2018 en privé.

Arrivé libre après son départ du PSG, Kylian Mbappé a vécu une première partie de saison mitigée au Real Madrid. Mais début 2025, l’international français semblait avoir enfin retrouvé son véritable niveau. Le champion du monde 2018 faisait à nouveau des différences, à l’image de son triplé contre Manchester City le 19 février dernier en Ligue des champions.

Mbappé n'y arrive plus au Real Madrid

Mais depuis, Kylian Mbappé semble être retombé dans ses travers. Absent contre la Real Sociedad puisqu’il s’était fait opérer d’une dent, l’attaquant de 26 ans n’a pas vraiment pesé sur la défense du Real Betis lorsqu’il a fait son retour. Il s’est également montré peu à son avantage ce mardi soir contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions.

Ancelotti a eu une discussion avec lui en privé

Comme le rapporte MARCA, Carlo Ancelotti aurait alors manifesté son souci de voir son attaque sceller les matchs en privé. Le coach du Real Madrid se serait alors entretenu avec Kylian Mbappé et Vinicius Jr. L’international français serait toutefois celui chargé de finir les actions. Luka Modric aurait également évoqué le sujet avec l’ancien du PSG pour régler le problème. Carlo Ancelotti, lui, souhaiterait que Kylian Mbappé et Vinicius Jr se préoccupent plus du bien de l’équipe que des différends qui peuvent les opposer. À suivre...