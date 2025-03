«A contrecoeur», le transfert à l’OM qu’il ne voulait pas !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Formé à Rennes, Jacques Faty avait quitté le Bretagne en 2007. Le défenseur central s’était alors envolé vers le sud de la France pour poursuivre sa carrière, s’engageant avec l’OM. Le début d’un nouveau chapitre alors pour Faty, qui n’était cependant absolument pas désiré. En effet, comme expliqué par le principal intéressé, ce transfert à Marseille n’était pas ce qu’il voulait.

Lors du dernier mercato hivernal, l’OM n’a pas hésité à se servir du côté de Rennes, s’offrant ainsi les services d’Amine Gouiri. L’Algérien a quitté la Bretagne pour rejoindre la Canebière, un chemin qu’il n’a d’ailleurs pas été le seul à emprunter le seul historiquement. En effet, il y a quelques années de cela, c’est Jacques Faty qui était passé de Rennes à l’OM.

Signature à l’OM, la solution ingénieuse trouvée par Longoria

« Je quitte Rennes, à contrecoeur »

Mais voilà qu’en 2007, Jacques Faty n’avait toutefois pas l’intention de rejoindre l’OM. Signer à Marseille n’était pas la priorité du Sénégalais comme il a pu l’expliquer à l’occasion du NPG Football Podcast : « Je quitte Rennes, à contrecoeur. Je voulais rester. Mais bon, encore une fois, problème de contrat, pas contrat. C’était compliqué. Je voulais signer, mais le contrat n’était pas bon, je n’ai pas voulu signer donc ils m’ont mis sur le banc pendant au moins 6 moins. Je n’ai pas joué un match, c’était fini. Là, j’ai commencé à comprendre le football, comment ça fonctionnait, pas de pitié. Je quitte Rennes, je rencontre Pape Diouf et il me fait un beau contrat à Marseille. Il me prévient : « Marseille, ce n’est pas Rennes. C’est à 200% ». Là, je sens la pression, mais je signe direct ».

« Marseille me voulait, le PSG me voulait »

Jacques Faty aurait d’ailleurs très bien pu atterrir au PSG. Celui qui a finalement signé à l’OM avait en effet révélé il y a quelques semaines de cela : « Il faut savoir que Marseille me voulait, le PSG me voulait, Lyon me voulait. J’avais le choix. La Juventus me voulait à l’époque. J’avais le choix avec les clubs. Et je choisis Marseille ? Ah oui, direct. Pape Diouf, Sénégalais comme moi. Le coeur y était, le salaire on était très bien. Je voulais vraiment rester à Rennes. J’aimais beaucoup Rennes. Rennes, c’était ma ville. C’était l’endroit où j’étais à l’aise avec ma famille. Je voulais rester à Rennes moi. Mais quand Marseille est arrivé, Pape Diouf est arrivé et a dit : « Mon petit, viens par ici ». On quitte Rennes pour l’OM ».