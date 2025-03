«J'étais à l'aéroport» : Un attaquant échappe à l'OM au dernier moment

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant très longtemps, l'OM a cherché à se renforcer dans le secteur offensif, et de nombreux attaquants ont été annoncés dans le viseur du club phocéen, à l'image de Jérémie Aliadière. L'ancien avant-centre d'Arsenal et de Lorient raconte la fois où il est passé très proche d'un transfert à Marseille. C'était en 2014, et il semble avoir d'importants regrets.

En 2014, alors qu'il évolue à Lorient, Jérémie Aliadière est sur le départ. L'occasion de rejoindre l'OM se présente pour l'ancien attaquant d'Arsenal. Mais rien ne se passera comme prévu puisque le club phocéen tarde à trouver un point de chute à Saber Khalifa, comme le raconte l'attaquant français, désormais à la retraite.

« C'était si proche que j'étais à l'aéroport. J'étais sur le point d'enregistrer mes bagages et j'ai reçu un appel de mon agent qui m'a dit : "Non, non, ne pars pas. Ce n'est pas encore fait." Ils devaient vendre un joueur pour que je vienne », assure-t-il dans une interview accordée à Sports Mole, avant de poursuivre.

« Je suis un peu têtu, malheureusement, et c'est pour cela que lorsqu'ils m'ont dit de ne pas sauter dans l'avion, j'ai refusé de partir. Le lendemain, ils m'ont rappelé et m'ont dit "tu peux venir maintenant, nous avons vendu les joueurs." J'ai décidé de ne pas y aller parce que je me suis rappelé que vous m'avez fait tourner en rond hier, donc je ne viens pas. Je le regrette car l'Olympique de Marseille est un si grand club, mais mon entêtement a pris le dessus… J'aimerais pouvoir revenir en arrière et que les choses soient différentes », ajoute Jérémie Aliadière.