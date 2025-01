Mercato : Lens vise un coup de maître à 30M€ !

Thomas Bourseau

Kevin Danso anime l’actualité mercato du RC Lens cette semaine. Le défenseur autrichien qui aurait déjà pu partir l’été dernier du côté de Rome est à présent ciblé par le Stade Rennais. Le président lensois qu’est Joseph Oughourlian aurait une tout autre idée en tête : le placer en Premier League afin qu’il dispose d’une excellente vitrine dans l’espoir de le vendre au prix fort l’été prochain.

A trois jours de la fin du mercato hivernal, la situation sportive de Kevin Danso au RC Lens semble être loin d’être réglée. Et pour cause, les clubs se bousculent et s’agitent en coulisses dans le but de s’attacher les services de l’international autrichien de 26 ans qui a déjà vécu une désillusion l’été dernier avec son transfert avorté du côté de la Roma à cause d’une visite médicale insatisfaisante.

Le RC Lens repousse l’approche de Rennes et fixe son prix pour Danso à Wolverhampton

Cette semaine, Kevin Danso aurait fait l’objet d’une offre de 22M€ de la part du Stade Rennais, repoussée par le RC Lens qui en attendrait 25M€ + 5M€ de bonus d’après L’Équipe. Une volonté fixée et communiquées à Wolverhampton, un autre courtisan du défenseur central du club artésien. L’objectif du président Joseph Oughourlian serait de conclure un prêt payant avec les Wolves de 5M€ avec une option d’achat de 25M€ l’été prochain.

Envoyer Danso en Premier League pour l’exposer et faire exploser sa valorisation ?

Une option et non une obligation d’achat. La raison serait simple et résiderait dans la volonté du président du RC Lens de se servir de la vitrine monstrueuse que représente la Premier League afin de faire grimper la valeur marchande de Kevin Danso et d’en tirer éventuellement le meilleur prix possible à la prochaine intersaison au détour de diverses négociations. 30M€ serait donc dans l’esprit de Joseph Oughourlian le minimum syndical pour le transfert de Kevin Danso. Reste à savoir ce qu'il adviendra du feuilleton Danso dans les heures à venir.