L’OM tente un transfert de dernière minute, c’est le choc !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avec l'OM, il faut s'attendre à tout. L'histoire a montré que Pablo Longoria pouvait tenter quelques coups dans les dernières heures du mercato. Ancien directeur de la communication du club marseillais, Jacques Cardoze a vécu de l'intérieur les moments chauds du mercato. Il a relaté une anecdote sur son ancien supérieur.

Pablo Longoria est un habitué des coups de dernière minute. Cet hiver, il a montré sa capacité de persuasion en faisant venir Ismaël Bennacer dans le money-time. Ce n’est pas la première fois que le président de l’OM tente pareil manœuvre. Comme raconté par Jacques Cardoze, Longoria apprécie de genre de moments.

Une star mondiale à l’OM : La prochaine masterclass de Benatia dévoilée ?

➡️ https://t.co/JLiNssqNEP pic.twitter.com/2jVGOVNvCf — le10sport (@le10sport) March 6, 2025

« On sentait qu’il jubilait »

« Je me souviens d’un coup qu’il tente en 2021 dans les dernières heures. On est 10 autour de lui, on est blafard parce qu’il est 20-21h et le mercato se termine à minuit. On sentait qu’il jubilait » a confié l’ancien directeur de la communication de l’OM au cours d’un podcast de La Provence sur Pablo Longoria.

« Ça le rassure »

Selon Cardoze, cela a pour but d’éviter toute forme de regret. « Ça le rassure de pouvoir se dire qu’il a tenté le maximum pour faire au mieux en termes de recrutement. Et il jubile dans le fait d’avoir réussi plus de joueurs que ce qui était possible, avec l’enveloppe donnée. C’est sa patte » a-t-il confié.