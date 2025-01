Dopage : Séisme dans le cyclisme, Pogacar est menacé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'un des sujets qui a fait débat ces derniers mois dans le cyclisme, et notamment durant le Tour de France. Tadej Pogacar et Jonas Vingeagaard, les deux coureurs les plus en vue du peloton, avaient reconnu utiliser du monoxyde de carbone. Un produit autorisé jusque-là, mais pas pour longtemps puisque l'UCI devrait rapidement l'interdire, ce qui va changer les choses pour l'ogre slovène.

La saison ahurissante de Tadej Pogacar en 2024 n'a pas manqué de susciter de nombreux doutes concernant ses performances. Et comme à chaque fois, les rumeurs de dopage n'ont pas manqué d'arriver dans les débats d'autant plus que plusieurs médias avaient révélé que trois équipes avaient recours au monoxyde de carbone : UEA Team Emirates, Visma-Lease a Bike et Israel-Premier Tech. Une révélation qui a suscité un malaise générale puisqu'il s'agit de trois équipes majeurs, notamment celle de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard.

Le monoxyde de carbone prochainement interdit ?

Le coureur danois avait d'ailleurs expliqué cette utilisation : « C’est pour mesurer le volume sanguin et la masse totale d’hémoglobine. On inhale le monoxyde une première fois, avant d’effectuer un stage en altitude. À la fin de celui-ci, on réitère l’opération pour calculer notre capacité maximale d’absorption d’oxygène. » Quelques mois plus tard, Jonas Vingegaard reconnaissait toutefois qu'il fallait l'interdire : « Certaines équipes détournent son usage en inhalant régulièrement de faibles doses de monoxyde de carbone, ce qui provoque un gain significatif de performance de leurs coureurs. Ce n’est pas juste et il faudrait que l’Agence mondiale antidopage l’interdise ».

Une prise de parole saluée par Marc Madiot auprès d'Eurosport : « C‘est rare qu’un grand coureur de son niveau prenne parole et position surtout dans ce domaine. Et le fait qu’il se soit exprimé, je trouve ça bien. Qu’il l’ait utilisé ou pas, ce n’est pas le souci. Ce qui compte, c’est que les gens ne l’utilisent plus ou ne l’utilisent pas. J’ai apprécié sa prise de parole ». L'UCI pourrait d'ailleurs prendre la décision d'interdire le monoxyde de carbone, une très bonne nouvelle pour le manager général de l’équipe Groupama-FDJ.

«Je suis désolé mais on ne fait pas respirer du gaz a des coureurs cyclistes»

« Il faut l’interdire, je le dis depuis plusieurs mois. J’ai fait passer un message à David Lappartient qui l’avait lu à l’assemblée générale du WorldTour. Soyons intelligent : si on dit tous ensemble, on l’arrête ce truc-là c’est tout, point. Lappartient va le mettre dans le règlement pour l’interdire. Il va le mettre dans le règlement: c’est interdit de l’utiliser. Il y a une assemblée générale de l’UCI à Liévin, on en parlera. Je suis désolé mais on ne fait pas respirer du gaz a des coureurs cyclistes, c’est un non-sens. Non et non, voilà point barre. Imaginez qu’on laisse faire ce genre de truc. Le public voit les mecs à la télé et le soir ils savent qu’ils vont respirer du monoxyde de carbone, c’est un gaz létal ! Quel message on envoit ? C’est pour ça que je vous dis que c’est bien Vingegaard ce qu’il a fait. Je préfère la prise de parole de Vingegaard au silence des autres », ajoute Marc Madiot. Une interdiction qui pourrait donc avoir des conséquences pour Tadej Pogacar.