Cyclisme : L’équipe de Pogacar a déjà ciblé son successeur, c’est confirmé

Interrogé dans les colonnes de L’Equipe, Alexandre Vinokourov, le manager de l’équipe XDS-Astana, révèle qu’il a tenté de convaincre l’équipe UAE d’accepter un transfert pour sa pépite espagnole Juan Ayuso. Et la réponse de l’équipe émiratie raisonne comme une confirmation des plans qu’elle a bâtis autour du jeune grimpeur espagnol...

A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe, Alexandre Vinokourov, le manager de l’équipe XDS-Astana, a évoqué les tentatives qu’il avait effectuées à l’intersaison pour recruter un grand leader capable de jouer le podium sur les Grands Tours et de ramener un grand nombre de points UCI. Dans cette optique, le boss du team XDS-Astana n’a pas hésité à frapper à la porte de l’équipe UAE-Team Emirates…

« J’ai essayé de convaincre UAE de racheter le contrat d’Ayuso »

Vinokourov explique ainsi dans les colonnes de L’Equipe : « Il y a aujourd’hui deux ou trois équipes qui concentrent les meilleurs coureurs du peloton, on doit donc s’adapter. J’ai essayé de convaincre Mauro Gianetti (le manager de l’équipe UAE, ndlr) de racheter le contrat de Juan Ayuso, je ne pense pas que ça l’aurait privé beaucoup car UAE a suffisamment de champions pour gagner partout. On aurait vraiment voulu le récupérer, mais sans l’accord de ses dirigeants, c’était impossible ».

Un refus qui confirme les plans du Team UAE pour Ayuso

Le refus des dirigeants de l’équipe UAE est loin d’être surprenant. Il vient confirmer qu’au sein de l’équipe émiratie, on a clairement ciblé Juan Ayuso pour succéder un jour à Tadej Pogacar. Ce n’est pas un hasard si Ayuso a été nommé leader sur le Giro cette saison, le Grand Tour que ne devrait pas disputer Pogacar, et qu’il ne devrait pas courir le Tour de France, où il serait mécaniquement amené à courir au service du Slovène. De même, Mauro Gianetti a affirmé à plusieurs reprises sa certitude qu’Ayuso était promis à un grand avenir et que la question n’était pas de savoir s’il allait gagner un Grand Tour, mais quand. Dans le contexte de l’offensive de XDS-Astana, on ne peut exclure que ses propos visaient aussi à convaincre Ayuso de rester en lui faisant miroiter un vrai rôle de leader. Mais ils sont assurément le produit d’une stratégie visant à le préparer à la succession de Pogacar, le jour où elle interviendra.