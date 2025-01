Alexandre Higounet

L’équipe UAE-Team Emirates va devoir jouer un jeu très serré dans les deux prochaines saisons si elle souhaite conserver sa pépite Juan Ayuso, considéré comme le potentiel successeur de Pogacar. Si elle a facilement pu convaincre le grimpeur espagnol cet hiver et repousser les avances de l’équipe XDS-Astana, il pourrait en être autrement dans un an ou deux… Analyse.

Interrogé dans les colonnes de L’Equipe sur son plan de sauvetage pour XDS-Astana, qui va devoir réaliser une très grosse saison pour sauver sa place dans le World Tour, Alexandre Vinokourov, le manager de l’équipe, a révélé avoir contacté UAE-Team Emirates pour tenter d’obtenir le transfert du jeune leader espagnol, Juan Ayuso.

« On aurait vraiment aimé récupérer Ayuso, mais sans l’accord de ses dirigeants, c’était impossible »

Vinokourov a ainsi déclaré : « Il y a aujourd’hui deux ou trois équipes qui concentrent les meilleurs coureurs du peloton, on doit donc s’adapter. J’ai essayé de convaincre Mauro Gianetti (le manager de l’équipe UAE, ndlr) de racheter le contrat de Juan Ayuso, je ne pense pas que ça l’aurait privé beaucoup car UAE a suffisamment de champions pour gagner partout. On aurait vraiment voulu le récupérer, mais sans l’accord de ses dirigeants, c’était impossible ».

S’il poursuit son ascension, combien de temps Ayuso acceptera d’être dans l’ombre de Pogacar ?

Pour l’équipe UAE, il était inconcevable de céder à la concurrence Juan Ayuso, qu’elle perçoit comme le successeur potentiel de Pogacar. De fait, outre des déclarations très fortes sur le potentiel de son jeune grimpeur espagnol, Mauro Gianetti s’est retrouvé dans l’obligation de jouer un jeu serré. D’un côté, le boss de l’équipe sait qu’il doit apporter des gages à Ayuso pour le convaincre de rester. De fait, Ayuso sera leader sur le Giro, où Pogacar ne va pas, et se retrouve désormais libéré au maximum des tâches d’équipier au service du Slovène. Le jeune grimpeur espagnol, par exemple, n’est pas programmé dans l’équipe appelée à rouler pour le Slovène au Tour de France. Seulement si cet équilibre fragile peut être maintenu sur une ou deux saisons, il ne peut tenir que si Ayuso voit s’ouvrir la perspective d’un leadership sur le Tour de France à moyen terme. Or Pogacar apparaît aujourd’hui bien loin d’approcher son déclin, et il a prolongé son contrat jusqu’en 2030. Ayuso n’attendra probablement pas jusque-là, surtout s’il remporte le Giro ou la Vuelta dans les deux ans qui viennent. S’il se confirme qu’Ayuso a le potentiel pour être le nouveau Pogacar, l’équation pourrait vite s’avérer injouable pour le boss d’UAE-Team Emirates.