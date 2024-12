Officiel : L’OM annonce un renfort avant le mercato !

Arnaud De Kanel

La grande refonte de l’organigramme de l'OM se poursuit à vive allure, notamment dans le domaine stratégique de la formation. Ce lundi matin, le club phocéen a confirmé le départ de Yann Danielou, jusque-là directeur du centre de formation. Quelques heures à peine après cette annonce, l’OM n’a pas tardé à dévoiler le nom de son successeur, poursuivant ainsi sa volonté de redynamiser sa structure.

Le grand chantier de l'OM se poursuit, et rien n’échappe à cette transformation en profondeur, pas même le centre de formation. Ce dernier est en constante évolution, reflet d’une volonté affirmée de restructurer tous les échelons du club. Ce lundi, le club phocéen a officialisé un changement important au sein de son organigramme de formation avec le départ de Yann Danielou, en poste depuis plusieurs années. Quelques heures plus tard, son successeur est déjà nommé, preuve de la détermination de l’OM à maintenir le cap sans perdre de temps. Ce remaniement intervient à quelques semaines du mercato hivernal, une période cruciale pour les clubs, où chaque décision peut peser lourd sur l’avenir sportif.

L’Olympique de Marseille annonce la nomination de Lassad Hasni au poste de directeur du Centre de Formation. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 16, 2024

Danielou quitte l'OM

« L’Olympique de Marseille annonce que le contrat de son Directeur du Centre de Formation, Yann Danielou, a été résilié d’un commun accord. L’Olympique de Marseille tient à remercier Yann Danielou pour sa contribution et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », écrivait l'OM ce lundi matin dans un communiqué. Lassad Hasni vient d'être nommé directeur du centre de formation, succédant ainsi à Danielou.

Hasni le remplace

« L’Olympique de Marseille annonce la nomination de Lassad Hasni au poste de directeur du Centre de Formation. Visage connu au Centre de Formation puisqu’il a été entraîneur des U17 puis de la réserve de l’OM entre 2019 et 2022, Lassad Hasni est le nouveau directeur du Centre de Formation. À la fois homme de terrain et fin pédagogue, Lassad « Titou » Hasni a mené une double carrière d’éducateur et de professeur d’histoire-géographie au cours de son parcours professionnel. Également formateur BMF et BEF à la Ligue Méditerranée de Football, Lassad Hasni présente de nombreux atouts pour contribuer au développement technique et humain des joueurs passant par le Centre de Formation olympien, enjeu stratégique dans le cadre du projet sportif du club », indique l'OM en cette fin d'après-midi.