Mercato - PSG : Kvaratskhelia réclame son départ, voilà la raison

Quelques jours après sa signature au PSG, Khvicha Kvaratskhelia a fait ses grands débuts sous son nouveau maillot à l'occasion de la rencontre face à Reims samedi soir. Un départ que n'a pas encore digéré le Napoli. Entraîneur de la formation italienne, Antonio Conte a déploré l'attitude de l'ailier géorgien, parti vraisemblablement pour des motifs financiers.

Khvicha Kvaratskhelia n’est plus un joueur du Napoli, et cela désole beaucoup de monde en Italie à commencer par Antonio Conte. Entraîneur de la formation, il a regretté le départ de l’ailier géorgien au PSG, mais aussi son côté faux-semblant.

« Je n’ai pas trouvé cela élégant »

« Ce que nous pouvons faire, c’est souhaiter le meilleur à Khvicha et à sa famille. Il a fait son choix, et j’ai sincèrement été peiné d’apprendre que ses agents négociaient déjà depuis très longtemps avec le PSG. Je n’ai pas trouvé cela élégant, mais nous lui souhaitons le meilleur, car c’est un bon gars. Cela dit, nous allons de l’avant : tout le monde est utile, personne n’est indispensable » a confié Antonio Conte en conférence de presse samedi soir.

Un départ motivé par l'argent ?

Mais comme indiqué par le journaliste Luca Cerchione, Kvaratskhelia était mécontent de sa situation au Napoli. Homme du titre lors de la saison 2022/2023 et nommé meilleur joueur de Serie A, l’ailier espérait un geste de son équipe. Un effort financier qui n’est jamais arrivé et qui a précipité son départ vers le PSG pour 70M€ cet hiver. « Pendant des années, le garçon a vu des gens, même ceux qui sont arrivés plus tard, qui gagnaient plus que lui. Il n'est pas juste de dire que Naples a commis des erreurs : ils ont évalué leurs possibilités, mais d'un autre côté, le joueur a ressenti le besoin de changer de décor et de gagner plus, il n'y a personne à blâmer dans cette situation, mais peut-être que certains mauvais conseiller du côté géorgien » a lâché le journaliste au cours d’un entretien accordé à Radio 1 Station.