Transferts : Le PSG a signé «un monstre» !

Lors du dernier mercato estival, le PSG était chercher un nouveau profil assez inattendu au poste de gardien de but avec le recrutement de Matvey Safonov, arrivé de Krasnodar pour 22M€. Rémy Cabella connait très bien l'international russe pour l'avoir côtoyé dans son ancien club, et il ne tarit pas d'éloges à son sujet en annonçant un redoutable concurrent pour Donnarumma au PSG.

Malgré la présence de Gianluigi Donnarumma qui était solidement installé en tant que titulaire indiscutable depuis plusieurs années, le PSG avait décidé de relancer la concurrence en recrutant Matvey Safonov (25 ans) lors du dernier mercato estival. Le gardien russe a signé en provenance de Krasnodar pour 22M€, et alors que son profil est encore assez méconnu en Europe, une figure du championnat de France s'enflamme pour Safonov : Rémy Cabella.

« C’est un monstre »

Interrogé dans l'émission Zack en Roue Libre, l'ancien milieu offensif de l'OM et de l'ASSE qui évolue désormais au LOSC a confié tout le bien qu'il pense du gardien russe recruté par le PSG l'été dernier, lui qui l'a côtoyé à Krasnodar : « C’était mon gardien. On s’était envoyé des messages avant qu’il signe au PSG. À Krasnodar, il est devenu gardien de la Russie en même temps. Il était fort ? Je le kiffais. J’ai toujours dit, il fait partie des meilleurs gardiens que j’ai connus parce que vraiment, c’est un monstre », indique Cabella.

« Un grand gardien »

« C’est un joueur russe, étranger, qui vient en France, j’ai vu qu’il a fait quelques bons trucs. Il y a des joueurs qui ont besoin d’un mois, six mois, un an d’adaptation, c’est compliqué quand t’es étranger de se mettre en valeur. Je pense qu’il faut un peu de temps. Moi, je sais que c’est un grand gardien et je le kiffe énormément », poursuit Cabella, qui semble donc persuadé que Safonov pourrait, à terme, bouleverser la hiérarchie des gardiens au PSG. Donnarumma est prévenu...