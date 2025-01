Kvaratskhelia : Le terrible loupé d’un club de Ligue 1 avant le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 23 ans, Khvicha Kvaratskhelia a posé ses valise sen Ligue 1 à l’occasion de ce mercato hivernal. Evoluant précédemment à Naples, le Géorgien a été recruté pour 70M€ par le PSG. Le voilà qu’il va donc découvrir un tout nouveau championnat, mais le fait est que Kvaratskhelia aurait pu débarquer en Ligue 1 il y a quelques années déjà. Mais encore fallait-il avoir l’argent nécessaire pour le recruter pour le Stade de Reims.

Cela fait maintenant quelques mois que le PSG fait les yeux doux à Khvicha Kvaratskhelia. Déjà l’été dernier, le club de la capitale souhaitait recruter le Géorgien pour remplacer Kylian Mbappé. Alors que Naples avait alors mis son veto, à l’occasion de ce mercato hivernal, ça s’est passé différemment. Un accord a pu être trouvé et moyennent 70M€, le PSG s’est donc offert Kvaratskhelia, lui qui était dans le viseur du Stade de Reims il y a quelques années de cela.

« Ce n’était juste pas possible de le faire »

Ancien recruter du Stade de Reims, Enzo Djebali a raconté comment le club champenois était passé à côté Khvicha Kvaratskhelia, aujourd’hui au PSG. Invité de RMC sur Twitch, il a alors expliqué : « A Reims, il y a un joueur qui était au Rubin Kazan à l’époque, je saoulais pour dire qu’il fallait vraiment faire quelque chose, c’est Kvaratskhelia qui a signé au PSG. Mais, ce n’était juste pas possible de le faire, parce que financièrement, c’était trop loin de Reims. Ça c’est encore plus frustrant que quand le club valide et qu’on ne peut pas pour une raison x ou y ».

« Dans les rapports, Kvaratskhelia, c’était alerte rouge »

« A Reims, on a failli faire Kvaratskhelia ? Non, on n’a pas failli faire parce que ça n’a jamais pu être possible financièrement à cause des salaires au Rubin Kazan et derrière il y a un contexte géorgien politique qui fait que ce n’était pas le bon moment pour pouvoir le faire. Mais dans les rapports, Kvaratskhelia, c’était alerte rouge. Il faisait partie des joueurs qu’on regardait. Pour moi, c’est une frustration terrible », a-t-il ensuite ajouté.