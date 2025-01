«Il peut jouer avec nous» : Hakimi annonce un nouveau joueur au PSG ?

La rédaction

C'était le premier match des NBA Paris Games ce jeudi soir. Victor Wembanyama a brillé devant son public au terme d'une victoire contre les Indiana Pacers (140-110). Une performance XXL qui n'a pas échappé aux joueurs du PSG, qui en ont profité pour complimenter le niveau footballistique de Wemby. On avait aperçu le basketteur français au Parc des Princes en train de jongler lors du match opposant le PSG à Manchester City.

Ce jeudi soir avaient lieu les NBA Paris Games opposant les Indiana Pacers et les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. Le Français a livré une performance remarquable (30 points, 11 rebonds et 6 passes) devant son public et de nombreuses stars. Ciryl Gane, Mister V, Djibril Cissé... les célébrités ne manquaient pas à l'appel pour cet événement, et les joueurs du PSG ne faisaient pas exception.

« C'est un bon joueur »

Ce match de NBA était l'occasion pour Presnel Kimpembe et Achraf Hakimi de se montrer. Ce dernier a été élogieux au sujet de Victor Wembanyama. L'international marocain a complimenté la technique balle au pied de l'Alien dans une vidéo pour le compte X de la NBA. « Il peut jouer avec nous parfois. C'est un bon joueur. » a réagi le latéral marocain.

Une vidéo impressionnante

Ces commentaires font suite à une vidéo de Victor Wembanyama au Parc des Princes. Ce dernier était présent lors du match de Ligue des champions opposant le PSG à Manchester City et en a profité pour montrer toute sa palette technique. On voit le joueur des San Antonio Spurs jongler et faire un tour du monde. Une vidéo qui a suscité beaucoup d'étonnement au vu de la taille de Wemby (2m21).