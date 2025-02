Real Madrid : La famille royale va provoquer un séisme ?

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr pourrait s'exiler cet été. A seulement 24 ans, la star brésilienne pourrait quitter l'Europe pour tenter une nouvelle aventure en Arabie Saoudite. En effet, Vinicius Jr aurait eu une réunion avec des membres importants de la famille royale en 2023, et ce, pour discuter d'un transfert.

Etincelant sous les couleurs de Flamengo, Vinicius Jr a alarmé la direction du Real Madrid. A tel point que le club merengue a fait le nécessaire pour le recruter lors de l'été 2018. En effet, la Maison-Blanche a déboursé environ 45M€ pour s'offrir les services de Vinicius Jr.

La famille royale a approché Vinicius Jr

S'il est devenu la tête de gondole du Real Madrid, Vinicius Jr pourrait tout de même faire ses valises dans un avenir proche. En fin de contrat le 30 juin 2027, la star brésilienne serait en relation avec l'Arabie Saoudite, qui a déjà lancé les hostilités pour boucler son transfert.

Vinicius Jr : L'Arabie Saoudite s'active depuis 2023

Selon les informations de Marca, l'Arabie Saoudite serait de plus en plus proche de Vinicius Jr. Comme l'a indiqué le média ibérique, tout a commencé en 2023, et les deux camps seraient toujours en contact. Lors de la première réunion entre les parties, Vinicius Jr était même un protagoniste direct. En effet, le numéro 7 du Real Madrid aurait eu une réunion avec l'Arabie Saoudite pour écouter le projet proposé. Lors de cet échange, qui aurait duré un quart d'heure, Vinicius Jr aurait montré un certain intérêt, à la fois économique, sportif et personnel. D'après Marca, des personnes importantes de l'entourage du Brésilien étaient présentes lors de ce rendez-vous en vidéoconférence, tout comme des intermédiaires, ainsi que des membres essentiels de la maison royale saoudienne. Le but étant de faire comprendre à Vinicius Jr qu'il peut avoir un avenir prometteur en Arabie Saoudite, et pas seulement sur le plan financier. D'ailleurs, l'international brésilien deviendra ambassadeur de la Coupe du Monde 2034 s'il répond à l'appel de la Saudi Pro League. Affaire à suivre...