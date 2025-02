PSG : Transfert à 60M€, il va exploser !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2030 avec Bournemouth, Dean Huijsen serait dans le collimateur du PSG. Conscient de l'intérêt du club de la capitale, le club anglais aurait une idée pour repousser ses avances. Alors que Dean Huijsen dispose d'une clause libératoire fixée à 60M€, la direction de Bournemouth compterait lui faire parapher un nouveau bail, et ce, pour augmenter son prix.

En quête d'un nouveau défenseur central l'été dernier, le PSG s'est attaché les services de Willian Pacho. Avant d'officialiser l'arrivée de l'international équatorien, le club de la capitale avait identifié plusieurs profils, notamment celui de Dean Huijsen. Et malgré la signature de Willian Pacho, le PSG n'aurait pas fait une croix sur le crack de 19 ans.

Un transfert à 60M€ pour Huijsen ?

Selon les informations de Caught Offside, le PSG en pincerait toujours pour Dean Huijsen. S'il a choisi de recruter Willian Pacho l'été dernier, le club rouge et bleu pourrait opter pour l'Espagnol au prochain mercato. En effet, les hautes sphères du PSG auraient réactivé la piste mentant à Dean Huijsen. Toutefois, il faudra mettre la main à la poche pour l'arracher à Bournemouth.

Huijsen : Bournemouth veut augmenter sa clause libératoire

A en croire Caught Offside, Dean Huijsen dispose d'une clause libératoire fixée à 60M€. Et malheureusement pour le PSG, Bournemouth voudrait offrir un nouveau contrat à son numéro 2 pour augmenter ce prix. Pourtant, Dean Huijsen est arrivé chez les Cherries il y a seulement six mois et demi. Affaire à suivre...