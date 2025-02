Kylian Mbappé : La vengeance à 45M€ du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir passé 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé l'été dernier de faire ses valises pour les poser du côté du Real Madrid. Un départ qui n'a clairement pas mis le club de la capitale de bonne humeur. Désormais, à Paris, on pourrait chercher à se venger de la Casa Blanca. Et visiblement, la vengeance serait toute trouvée.

Du côté du Real Madrid, on a dernièrement été miné par les blessures, notamment en défense centrale. Mais s'il y a bien un point positif à tout cela, c'est que ça a permis l'explosion de Raul Asensio. A 22 ans, l'Espagnol fait forte impression à chacune de ses apparitions avec la Casa Blanca. Et visiblement, cela ne serait pas passé inaperçu du côté du PSG, intéressé par Asensio.

Le PSG pense à Asensio

Et si le PSG s'offrait donc la nouvelle sensation du Real Madrid ? Selon les informations de OK Diario, Luis Campos aurait d'ores et déjà parlé avec l'entourage de Raul Asensio, informant qu'une grosse offre pourrait tomber. Celle-ci pourrait alors être de l'ordre de 45M€. Suffisant pour convaincre le Real Madrid et Asensio ?

Le Real Madrid pas surpris !

Cet intérêt du PSG n'aurait en tout pas pris le Real Madrid par surprise. En effet, depuis le recrutement de Kylian Mbappé, la Casa Blanca savait à quoi s'attendre. Ainsi, désormais, Paris va chercher à se venger en tentant tout le temps de recruter le meilleur joueur du Real Madrid. Cette fois, ça tombe donc sur Raul Asensio.