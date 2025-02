Transfert raté, le RC Lens se fait humilier !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il est finalement resté à Krasnodar, Eduard Spertsyan aurait pu débarquer au RC Lens l’été dernier. Les Sang et Or avaient fait une offre dans l’optique de s’attacher ses services, ce que l’international arménien a lui-même confirmé. Toutefois, il a laissé entendre que cette proposition était bien trop faible financièrement, aussi bien pour lui que pour son club.

« Leur offre en termes d’argent était… »

« J’étais prêt à aller voir Lens aussi. Mais, pour être honnête, leur offre en termes d’argent était… Ils ont proposé à Krasnodar moins pour moi que ce que l’Ajax avait proposé l’année précédente », a confié Eduard Spertsyan, dans un entretien accordé à Championnat.

« Je ne mentionnerai même pas les conditions personnelles »

« Comment puis-je aller au club avec une telle offre et demander à être libéré s’ils donnent moins pour moi qu’il y a un an, alors qu’en un an je suis probablement devenu plus fort ? », s’est interrogé Eduard Spertsyan. « Je ne peux pas exiger un transfert et dire que je veux partir. Je ne mentionnerai même pas les conditions personnelles. »