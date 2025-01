Un pacte immoral avec le PSG ? Il répond cash !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG se déplace sur la pelouse de Stuttgart pour le compte de la huitième et dernière journée de la Ligue des Champions. En cas de match nul, les deux équipes devraient se qualifier pour les 16èmes de finale de la C1. Toutefois, le club allemand refuse catégoriquement de faire un pacte avec le PSG pour finir sur un score de parité.

Grâce à sa victoire face à Manchester City, le PSG est virtuellement qualifié pour les 16èmes de finale de la Ligue des Champions. Classé 22ème sur 36, le club emmené par Luis Enrique doit conforter sa place parmi les 24 premières équipes lors de la huitième et dernière journée de la C1.

Stuttgart refuse de faire un pacte avec le PSG

Pour clôturer le premier tour de la Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi se déplace sur la pelouse du VfB Stuttgart. Et en cas de résultat nul, les deux formations devraient valider officiellement leur ticket pour le prochain tour de la compétition. Malgré tout, le club allemand ferme totalement la porte à l'idée de faire un pacte avec le PSG.

«Il est hors de question de jouer contre nature»

Après la défaite de Stuttgart face à Mayence ce samedi (2-0), Fabian Wohlgemuth a affirmé que son équipe ne comptait pas jouer le nul contre le PSG. « Les deux clubs vont-ils s'entendre pour se partager les points et vont-ils se mettre d'accord sur un pacte de non-agression sachant que ce scénario qualifierait les deux formations ? La question est osée. Pour les deux équipes, il s'agit d'aller de l'avant et de ne pas calculer. Viser le nul, nous ne savons pas le faire. Il est hors de question de jouer contre nature », a affirmé le directeur football du club allemand dans des propos rapportés par L'Equipe. Reste à savoir si le PSG et Stuttgart composeront leur billet pour les 16èmes de finale de la Ligue des Champions.