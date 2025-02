Mercato : «Discussions» confirmées avec l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Malgré sa rupture du ligament croisé du genou gauche survenue en janvier 2024, l’OM avait tout de même décidé de prolonger le contrat de Bilal Nadir l’année dernière, jusqu’en juin 2026. Comme l’a indiqué le milieu de terrain âgé de 21 ans, les discussions avec le club remontaient bien avant sa blessure, dès septembre 2023.

Bilal Nadir revient de loin. En janvier 2024, alors qu’il enchaînait une troisième titularisation consécutive, le Franco-Marocain se blessait gravement au genou gauche. Malgré cette blessure, l’OM lui a tout de même fait signer une prolongation de contrat en mars 2024. Une marque de confiance de la part du club, qui a tenu sa parole.

« Il y avait déjà des discussions avec le club dès le mois de septembre 2023 »

« Il y avait déjà des discussions avec le club dès le mois de septembre 2023. Et au final, le club a quand même tenu parole même si je m’étais blessé. Donc déjà, là, c’était un signal fort », a confié Bilal Nadir, dans un entretien accordé à Foot Mercato. En ce qui concerne la suite et s’il a un plan de carrière, le milieu âgé de 21 ans a ajouté : « Avec tout ce qui m’arrive, je ne me pose pas de questions sur l’avenir même si je me dois de regarder ce qui va se passer après. Mais aujourd’hui, je me concentre sur le club et ce qu’il y a devant moi. »

« Je suis conscient quand même de mes qualités »

S’il joue régulièrement cette saison sous les ordres de Roberto De Zerbi, sa trajectoire ne dépasse pas ses espérances. « Au-delà de mes espérances, je ne dirais pas ça, parce qu’on reste des compétiteurs et qu’on veut tous réaliser nos rêves. Donc, si j’ai signé à l’Olympique de Marseille en venant de Nice, c’était pour venir et jouer ici, dans ce club mythique. Certes, à mes débuts ici, ce n’était pas forcément ce que j’attendais, dans le sens où quand je suis arrivé, j’ai connu pas mal de complications. Mais ce n’est pas une surprise, dans le sens où je suis conscient quand même de mes qualités », a déclaré Bilal Nadir.