Real Madrid : Coup de tonnerre, le transfert de Vinicius Jr est annoncé !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr serait plus que jamais dans le collimateur de l'Arabie Saoudite. En effet, le pays du Golfe tenterait le tout pour le tout pour recruter l'attaquant brésilien de 24 ans. Après avoir proposé 1 milliard d'euros à Vinicius Jr, l'Arabie Saoudite promet qu'elle va finir par boucler son transfert cet été.

L'Arabie Saoudite est on ne peut plus déterminée à recruter Vinicius Jr. D'après les indiscrétions de Marca, confirmées par AS, elle a déjà fait une proposition folle au Brésilien. En effet, l'Arabie Saoudite offre environ 1 milliard d'euros de salaires à Vinicius Jr, soit un contrat de près de 200M€ par an.

«Vini n'est pas à vendre»

A en croire AS, l'Arabie Saoudite aurait déjà approché le Real Madrid. Et si José Ángel Sánchez a affirmé que « Vini n'est pas à vendre », elle reste tout de même convaincue de rafler la mise cet été.

«Nous allons signer Vinicius»

D'après les indiscrétions d'AS, l'Arabie Saoudite va lancer une nouvelle offensive pour Vinicius Jr lors du prochain mercato estival. D'ailleurs, elle aurait déjà promis à son entourage qu'elle finira par obtenir gain de cause sur ce dossier : « Nous allons signer Vinicius ». De son côté, le Real Madrid voudrait boucler la prolongation de son numéro 7 avant la prochaine fenêtre de transferts, et ce, pour éviter toute catastrophe. Vinicius Jr disposant d'une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros.