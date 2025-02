«C’est Voldemort», clash dévoilé au PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jean-Claude Blanc a laissé grand vide au PSG. Bras droit de Nasser Al-Khelaïfi depuis la prise de contrôle du Qatar en 2011, le responsable avait rejoint le projet INEOS en décembre 2022, laissant plusieurs dossiers ouverts dans la capitale. Son successeur Victoriano Melero a pris la relève, mais en interne, on éviterait de faire allusion à Blanc.

En novembre 2024, le Campus PSG à Poissy était inauguré. Président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi était présent durant les festivités, prenant des photos avec de nombreuses personnalités. Mais comme indiqué par le journaliste Romain Molina, le responsable qatari n’était pas l’instigateur principal de ce projet.

Jean-Claude Blanc n'est plus cité au PSG

L’idée viendrait de Jean-Claude Blanc, ancien directeur exécutif adjoint du PSG qui avait rejoint le projet INEOS en décembre 2022. Mais en interne, l’homme de 61 ans n’est plus qu’un lointain souvenir dont on évite de prononcer le nom un peu à la manière de Voldemort, l’antagoniste principal de la franchise Harry Potter

« Nasser ne veut plus en entendre parler »

« Jean-Claude Blanc est Voldemort au club, il ne faut plus prononcer son nom. Car son successeur Victoriano Melero ne veut plus en entendre parler, Nasser non plus » a confié Romain Molina sur sa chaîne Youtube ce jeudi soir, suite à l'annonce de la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi.