PSG - Départ du Qatar : L’annonce «irréaliste» de Nasser Al-Khelaïfi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi, le Qatar a menacé de bloquer ses investissements en France, et donc par ricochet de se désengager du PSG. Mais pour Jean-Baptiste Guégan, spécialiste de la géopolitique du sport et du Qatar, ce départ a peu de chances de voir le jour, malgré quelques tensions récentes entre les deux pays.

Nasser Al-Khelaïfi est dans de beaux draps. Le président du PSG a été épinglé par la justice française « pour complicité d’abus de pouvoir dans l’enquête entourant Arnaud Lagardère ». Et cela ne passe pas au Qatar. De sources proches d’Al-Khelaïfi ont pris la parole ce jeudi pour brandir la menace de retirer ses investissements en France. Pour le PSG, cela pourrait signifier un désengagement total de QSI. Spécialiste du Qatar, Jean-Baptiste Guégan a apporté son analyse.

Kylian Mbappé : La vengeance à 45M€ du PSG !

➡️ https://t.co/DqzvpbIo23 pic.twitter.com/K8CNu4S0SK — le10sport (@le10sport) February 13, 2025

Un coup de bluff de NAK ?

« On peut difficilement imaginer le Qatar retirer ses billes et on est typiquement ici dans un exercice de communication politique à des fins de pression plus que de quelque chose de réaliste. A l’heure actuelle on n’a pas encore eu de communication officielle de l’Etat qatarien mais seulement de personnes autour de Nasser Al-Khelaïfi et de ses relais ou de ceux du PSG. On a pu voir dans cette affaire des acteurs qui sont des relais de la communication de Nasser Al-Khelaïfi et d’une partie des avoirs qu’il oriente » a confié Guégan.

« C’est un peu maladroit »

Car selon le spécialiste de la géopolitique du sport, le Qatar aurait aussi beaucoup à perdre. « On n’a pas encore de communication officielle et quand il y en a une ce n’est pas de cette manière-là. Là c’est un peu maladroit et ça donne l’impression de vouloir politiser le sujet pour accroître encore la pression. Fondamentalement, dans cette menace on a quelque chose de l’ordre de l’irréaliste. Je doute que le Qatar risque de perdre le soutien de Paris et vende la totalité de ses avoirs en France » a-t-il confié dans des propos rapportés par RMC Sport.