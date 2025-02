Séquestration - Enlèvement : Le boss du PSG réagit !

Thomas Bourseau

Nasser Al-Khelaïfi est à la présidence du PSG depuis l’été 2011 et le passage du club sous pavillon qatari. Cependant, le patron du Paris Saint-Germain est lié à diverses affaires judiciaires qui semblent avoir le don d’agacer les propriétaires du club au point de menacer de l’abandonner. Concernant une affaire de séquestration, Al-Khelaïfi a déjà contre-attaqué.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a été mis en examen pendant cette première quinzaine de février. Et ce, pour « complicité d’achat de vote et d’atteinte à la liberté du vote » et « complicité d’abus de pouvoirs au préjudice de la SCA Lagardère ». Al-Khelaïfi n’est pas encore sous contrôle judiciaire, mais cette nouvelle affaire agacerait au plus haut point son entourage et les propriétaires qataris du PSG.

Le Qatar pousse un coup de gueule

Au point où on menacerait de se retirer du Paris Saint-Germain et de beIN SPORTS, deux investissements de plus de dix ans du Qatar. Une source proche du gouvernement qatari a d’ailleurs évoqué un ras-le-bol via RMC Sport de ces « fausses poursuites » récurrentes. Le Qatar en aurait marre alors que le nom de Nasser Al-Khelaïfi est occasionnellement lié à des affaires judiciaires.

Al-Khelaïfi porte plainte concernant les accusations d’enlèvement !

En plus du cas Lagardère, le président du PSG avait été mis en examen pour corruption concernant les candidatures du Qatar pour les championnats du monde d’Athlétisme en 2017 et 2019. En outre, des juges d’instruction parisiens se sont penchées sur les allégations d’enlèvement et de séquestration qui auraient eu lieu au Qatar selon la victime présumée Tayeb Benabderrahmane. Nasser Al-Khelaïfi aurait toujours nié ces accusations en portant même plainte d’après RMC Sport.