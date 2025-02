PSG : Un gros coup de pression lâché dans la presse !

Thomas Bourseau

Nasser Al-Khelaïfi mêlé à une nouvelle affaire judiciaire ? Celle de trop pour le Qatar visiblement. Une source du gouvernement qatari n’a pas caché son agacement quant aux « fausses poursuites judiciaires et au chantage » d’après les propos tenus à RMC Sport. Il est d’ailleurs question d’un départ du PSG des propriétaires qataris du club depuis 2011.

La mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi pour « complicité d’achat de vote et d’atteinte à la liberté du vote » et « complicité d’abus de pouvoirs au préjudice de la SCA Lagardère » n’a pas vraiment eu l’effet d’une bombe. Le nom du président du PSG a été plusieurs fois lié à des affaires judiciaires ces dernières années. Au point où la colère gronderait à Doha. Les propriétaires qatariens du Paris Saint-Germain seraient prêts à totalement se retirer du club et de beIN SPORTS selon RMC Sport.

«Les Qataris en ont assez de tous ces abus»

La menace du retrait de ses investissements en France au PSG et chez beIN SPORTS serait bien réelle au Qatar d’après le média. D’ailleurs, une source proche du gouvernement a confirmé le ras-le-bol ambiant dans le pays de la péninsule arabique. « Les Qataris en ont assez de tous ces abus. Fausses poursuites judiciaires, chantage, critiques quotidiennes, blâme pour l'incompétence totale des autres ».

«Tous les problèmes en France sont de leur faute»

Ladite source du gouvernement est même allée plus loin. Selon elle, le Qatar est toujours le fautif de chaque problème quelle que soit sa position initiale. « Tous les problèmes en France sont de leur faute, chaque fois qu'ils essaient d'aider, c'est apparemment pour du ‘soft power’. C'est de l'abus pur et simple et tout le monde en a assez ». Ça chauffe donc pour le Paris Saint-Germain.