La nouvelle star du PSG est annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en feu à la pointe de l'attaque du PSG avec pas moins de 15 buts inscrits depuis le début de l'année civile 2025, Ousmane Dembélé s'est tout naturellement imposé comme la nouvelle star du club de la capitale. Et Guy Lacombe, qui suit son évolution depuis ses débuts en pro au Stade Rennais, constate un énorme changement chez le numéro 10 du PSG.

Depuis maintenant plusieurs semaines, Ousmane Dembélé est repositionné en tant que buteur à la pointe de l'attaque du PSG, et ce choix tactique de Luis Enrique avec l'international français a fait mouche. Il comptabilisé 15 buts inscrits rien que sur le début de l'année civile 2025, et fait rayonner le secteur offensif du PSG avec une finition chirurgicale.

Lacombe emballé par l'attaque du PSG

Interrogé dans les colonnes du Parisien, Guy Lacombe livre son ressenti à ce sujet : « Barcola, Kvara, Doué, ses milieux de terrain… Ils sont plusieurs à éclater en ce moment et Enrique en est en partie responsable puisque ce sont dans ses principes qu’ils se retrouvent. Cela donne du foot très spectaculaire et des résultats, c’est ce que tout le monde veut. Ousmane œuvre aussi pour ça », lâche l'ancien joueur du PSG avant de s'enflamme pour l'évolution d'Ousmane Dembélé.

« Des qualités exceptionnelles »

« Quand il était à Rennes, on voyait ses qualités exceptionnelles mais il y avait toujours un « oui mais »… Là, il a passé un cap. C’est dû à sa maturité. À 27 ans, il est à l’âge où on est le meilleur. Et entre ce qui a été mis en place pour le faire progresser et ce qu’il a fait pour s’améliorer, il a vraisemblablement trouvé la clé », poursuit Lacombe, très impressionné par l'évolution de Dembélé en tant qu'attaquant axial au PSG.