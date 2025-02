PSG : Le gouvernement Macron réclame un chèque… pour un anniversaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au fil des années, le Qatar s'est implanté dans la société française. Aujourd'hui, le riche émirat est présent dans tous les secteurs, sportif, économique, mais aussi dans les médias. Le petit état entretient aussi une proximité parfois embarrassante avec des hommes politiques, dont certains font partie du gouvernement de François Bayrou.

Suite à la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi dans l’affaire Lagardère, le Qatar a menacé de stopper ses investissements en France, alors que l’émir avait promis d’injecter près de 10 milliards d’euros dans l’économie française. Il faut dire que le Qatar a pris une place importante dans la société, notamment dans les plus hautes sphères.

Le Qatar tout puissant en France ?

Comme indiqué par Romain Molina, certains membres du gouvernement se sont rapprochés du Qatar, propriétaire notamment du PSG, pour obtenir certains avantages ou services, dont certains sont réellement farfelus.

« La classe politique s’est mise à quatre pattes »

« La classe politique s’est mise à quatre pattes devant le Qatar. Et tous ont voulu obtenir quelque chose. Des mecs de droite, comme de gauche, des industriels etc. Un homme politique de gauche, aujourd’hui ministre, a demandé au Qatar de payer son toit ou encore pour payer son anniversaire à Dubaï. Et le Qatar a payé plusieurs centaines de milliers d'euros » a confié le journaliste sur Youtube.