Mercato : L’OM annonce «un grand joueur» !

Comme révélé par le 10Sport.com en exclusivité, l'OM a activé la piste Ismaël Bennacer dans les dernières heures du mercato. Malgré un timing serré, le club phocéen est parvenu à mettre la main sur le milieu de terrain algérien. En l'espace de quelques jours, le joueur a convaincu le vestiaire marseillais. Son partenaire Bilal Nadir est déjà sous le charme.

Ismaël Bennacer a profité de l’absence de Valentin Rongier pour obtenir une place de titulaire face à Angers, seulement quelques jours après son arrivée à l’OM. Et le milieu de terrain n’a eu besoin que d’une petite heure pour montrer l’étendue de son talent. Prêté avec option d’achat par le Milan AC jusqu’à la fin de la saison, Bennacer a déjà semé quelques belles promesses.

Bennacer déjà indispensable

Joueur de l’OM, Bilal Nadir a été le témoin de l’adaptation éclair de l’international algérien. Selon lui, Bennacer devrait apporter une plue-value à la formation marseillaise, dont l’objectif reste une qualification pour la prochaine Ligue des champions.

« C’est un grand professionnel »

« Isma, c’est un grand joueur, c’est un grand professionnel, une très bonne personne. Il n’a pas eu de temps d’adaptation, il s’est directement acclimaté au groupe et à l’effectif. On voit qu’il est arrivé dans la semaine et qu’il a commencé directement face à Angers et ça ne l’a pas empêché de faire un grand match » a confié Nadir lors d’un entretien accordé à Foot Mercato.