Officiel : La signature qui risque d’agacer l’OM !

Ancien partenaire de l'OM, le FC Burel a décidé de se tourner vers l'OGC Nice. En effet, le club amateur marseillais vient d'officialiser son association avec les Aiglons. En parallèle, la direction du FC Burel a expliqué pourquoi elle avait mis fin à sa collaboration avec l'OM de Pablo Longoria.

Reconnu pour avoir des équipes de jeunes très performantes, le FC Burel a fait une annonce ce mercredi. En effet, le club du 13ème arrondissement de Marseille a officialisé sa collaboration avec l'OGC Nice.

«Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec l’OGC Nice»

« Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec le prestigieux club professionnel de l’OGC Nice. Ce partenariat représente une étape majeure pour notre club et offre d’innombrables opportunités de développement pour nos joueurs. Ensemble, nous partagerons nos valeurs de passion, de respect et d’esprit d’équipe. Nous remercions l’OGC Nice pour sa confiance et son engagement à nos côtés. Ensemble, nous allons franchir de nouveaux paliers et viser l’excellence », peut-on lire sur les réseaux sociaux du FC Burel.

«Certaines exigences n’ont pas été respectées»

Faisant partie de l'accord OM Next Gen auparavant, le FC Burel a décidé de tourner la page, et de tenter une nouvelle aventure avec l'OGC Nice, rival du club olympien en Ligue 1. Lors d'un entretien accordé à La Provence, Serge Obre a expliqué ce choix. « On était les premiers à signer le partenariat avec l’OM mais au final, on a jugé que certaines exigences n’ont pas été respectées et tous les clubs de la région en font partie. C’est moins valorisant que l’approche de Nice qui en a choisi quatre en France et chez qui on a plus de garanties de voir nos jeunes arriver au haut niveau », a déclaré le directeur sportif du FC Burel, club amateur marseillais. Voilà une nouvelle qui ne devrait pas plaire à l'OM de Pablo Longoria.