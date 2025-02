«Tu ne seras jamais oublié», Mbappé touché par un drame

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lorenzo, jeune garçon âgé de 10 ans atteint d’un cancer incurable au cerveau, est décédé mercredi. Le 19 janvier dernier, il avait pu réaliser un de ses rêves : rencontrer Kylian Mbappé. Dans un message publié sur Instagram, la star du Real Madrid a réagi à cette triste nouvelle et a rendu hommage à son « ami ».

Atteint d’un glioblastome, un cancer au cerveau incurable, Lorenzo avait un rêve, avoir l’opportunité de rencontrer Kylian Mbappé. Ce qui a été rendu possible le 19 janvier dernier grâce au créateur de contenu Julian Gérondi. En compagnie de sa mère, Lorenzo a pu assister à la rencontre opposant le Real Madrid et Las Palmas au Santiago Bernabéu (4-1), rencontrer son idole et le reste des joueurs madrilènes à l’image de Vinicius Jr, ainsi que son président, Florentino Pérez.

🤍 ¡El sueño cumplido de Lorenzo al conocer a @KMbappe! 🤍 pic.twitter.com/evIco5SrOe — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 21, 2025

Mbappé réagi au décès de son « ami » Lorenzo

Dans une vidéo publiée sur Tiktok ce jeudi, Julien Gérondi a annoncé le décès de Lorenzo des suites de son cancer, à l’âge de 10 ans. « Il avait trois rêves : rencontrer Kylian Mbappé, rencontrer Michou et partir à Disneyland Paris. Tous ces rêves ont été effectués grâce à la solidarité », a-t-il déclaré. Une triste nouvelle à laquelle a réagi Kylian Mbappé dans une story publiée sur Instagram.

« Tu étais un garçon brillant et une inspiration pour tous »

« Après un long combat que tu as mené avec courage, tu t'es éteint hier soir. Toutes mes pensées les plus sincères pour tes parents, qui t'ont accompagné avec beaucoup de dignité dans cette épreuve », a déclaré le capitaine de l’équipe de France. « J'ai eu l'honneur de pouvoir passer un petit moment à tes côtés et réaliser à quel point tu étais un garçon brillant et une inspiration pour tous. Tu ne seras jamais oublié et sera toujours aimé. Que Dieu te bénisse. Repose en paix mon petit Lorenzo. Ton ami Kylian. »