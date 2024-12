Mercato : Le Paris FC a choisi ses deux premiers transferts

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, le Paris FC sera particulièrement attendu. Deuxième de Ligue 2, le club de la capitale va connaître son premier marché depuis le rachat du club par la famille Arnault. Néanmoins, pas de folie de prévue, mais des retouches attendues, notamment à deux postes précis.

Le PFC veut deux recrues

En effet, selon les informations de RMC Sport, le Paris FC ne compte pas chambouler son effectif cet hiver compte tenu du fait que son effectif a déjà fait ses preuves durant la première partie de saison. Des petites retouches seront donc apportées au groupe parisien et deux postes seront visés en priorité. Ainsi, un ailier droit sera recherché afin l'absence de Lamine Gueye, touché au genou depuis plusieurs mois. Et un défense aussi, le PFC cherchera à se renforcer avec l'arrivée d'un défenseur polyvalent capable d'évoluer dans l'axe et à droite.

Un budget à 10M€ ?

Et pour réaliser ses objectifs sur le mercato, le Paris FC ne compte pas dépenser sans compter malgré les moyens importants de son nouvel actionnaire. Ainsi, RMC Sport explique que le budget cet hiver n'excédera pas 10M€ durant le mois de janvier. A moins d'opportunités exceptionnelles, le PFC ne devraient donc pas flamber et conservera sa capacité d'investissement pour le prochain mercato estival, surtout en cas de montée en Ligue 1.