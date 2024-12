Mercato : Un phénomène ouvre la porte au PSG !

Alexis Brunet

Avec les performances parfois moyennes de Gianluigi Donnarumma, le PSG réfléchirait à la possibilité de recruter un nouveau gardien de but. Le club de la capitale penserait notamment à Lucas Chevalier, qui brille du côté du LOSC. Interrogé sur son avenir, le Français a d’ailleurs déclaré qu’il n’aurait aucun problème à jouer pour une autre formation en Ligue 1.

Au PSG, comme dans tous les secteurs, il y a beaucoup de concurrence au poste de gardien de but. Gianluigi Donnarumma est normalement le titulaire dans les cages parisiennes, mais Luis Enrique n’a pas hésité à donner du temps de jeu à Matvey Safonov depuis le début de la saison. Le club de la capitale ne semble donc pas avoir trouvé la bonne formule et il pourrait bien passer par le mercato pour trouver la perle rare.

Lucas Chevalier évoque son avenir

L’été prochain, le PSG pourrait donc tenter de mettre la main sur un nouveau gardien de but, si ni Gianluigi Donnarumma ni Matvey Safonov ne font l’unanimité. Le club de la capitale a déjà certaines pistes, dont l’une mène au portier du LOSC, Lucas Chevalier. Sur le plateau du CFC, le gardien français a d’ailleurs évoqué son avenir. Visiblement, ce dernier ne se ferme aucune porte pour la suite de sa carrière, même s’il possède encore deux ans de contrat avec Lille. « Deux ans, ça reste quand même assez long. Après, ce sont des périodes où les clubs peuvent aussi se dire que c’est le moment de vendre ou de prolonger car au bout d’un an mine de rien, sur le marché tu ne vaux plus grand-chose. Aujourd’hui, je ne me cache pas et je n’ai pas l’intention de me cacher. Avec les performances de la Champions League, dire qu’il n’y a aucun club intéressé, ça serait mentir. Après, je ne sais pas si c’est le moment de partir, mais je ne partirai pas pour partir. Ce serait illogique de partir pour ne pas jouer. Le principal c’est que je me sente bien, que le LOSC évolue, qu’on fasse notre parcours en Ligue des champions. Ce seront des discussions qui arriveront plus tard. Je suis focalisé sur ma mission, et arrivera ce qui arrivera. Il n’y a pas d’urgence. »

Chevalier ne ferme pas la porte au PSG

Relancé sur son avenir et sur une possible arrivée au PSG, Lucas Chevalier a d’ailleurs affirmé qu’il était possible qu’il reste en France et qu’un départ dans un autre championnat n’était pas une obligation. « Comme je l’ai dit, si un jour je dois partir, c’est vraiment le projet qui va être présenté, que ce soit en France ou à l’étranger. »