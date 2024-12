Transferts : Le PSG s'engage dans une grande bataille pour cette star

Alexis Brunet

L’aventure de Marcus Rashford à Manchester United pourrait bientôt prendre fin. Après presque 20 ans chez les Red Devils, l’attaquant semble poussé vers la sortie, car il ne donnerait plus satisfaction. Le PSG est pour le moment le principal prétendant connu, mais d’autres formations pourraient bientôt faire part de leur intérêt, maintenant que la vision du club anglais est connue.

Dernièrement, le PSG a eu de gros soucis offensifs. Cela s’est notamment vu en Ligue des champions, où, avant la rencontre face à Salzbourg (victoire 3-0), le club de la capitale n’avait réussi à inscrire que trois buts. Des statistiques loin d’être suffisantes, qui pourraient pousser les dirigeants parisiens à s’activer lors du mercato hivernal.

Barcola déçoit dernièrement

Ce manque d’efficacité devant le but est notamment caractérisé par la mauvaise passe traversée par Bradley Barcola. Après un très bon début de saison, l’attaquant semble en méforme. En Ligue 1, il est muet depuis trois matches et il n’a toujours pas réussi à inscrire le moindre but en Ligue des champions depuis le début de la saison. C’est donc pour cela, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, que le PSG cherche à lui apporter un peu de concurrence cet hiver.

D’autres clubs pourraient s’intéresser à Rashford

Parmi les noms cités dernièrement pour concurrencer Bradley Barcola, on retrouve notamment Marcus Rashford. Ce dernier est en difficulté du côté de Manchester United et il pourrait quitter l’Angleterre pour tenter de retrouver la forme. Le champion de France apprécie son profil depuis plusieurs années et cela tombe bien, les Red Devils seraient tentés de vendre le joueur de 27 ans cet hiver. D’après les informations de TEAMTALK, le PSG serait pour le moment le principal prétendant de Rashford, mais d’autres formations pourraient se décider à passer à l’attaque prochainement, maintenant que le plan de Manchester United pour l’international anglais est connu. Les dirigeants parisiens seraient donc inspirés de conclure l’opération rapidement s’ils veulent s’éviter des problèmes.