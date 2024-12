Mercato - ASSE : Première galère pour l'arrivée du nouvel entraîneur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au lendemain de la défaite à Toulouse vendredi soir (2-1), l’ASSE a annoncé samedi se séparer de son entraîneur, Olivier Dall’Oglio. Pour le remplacer, les Verts penseraient à Wilfried Nancy, un nom qui avait déjà été évoqué il y a quelques semaines. Toutefois, s’attacher ses services s’annonce déjà compliqué par la direction stéphanoise.

Un peu plus d’un an après sa nomination à la place de Laurent Batlles, Olivier Dall’Oglio n’est plus l’entraîneur de l’ASSE. Samedi, le club a annoncé avoir pris la décision de se séparer de son entraîneur, au lendemain de la défaite à Toulouse (2-1) et une semaine avant la réception de l’OM en Coupe de France, dernière rencontre de l’année 2024.

Ekwah, référence au milieu ? 🟢 Découvrez pourquoi son avenir à l'ASSE pourrait bien prendre un tournant inattendu !

➡️ https://t.co/3slEo1AZPr pic.twitter.com/gc7lfHZfQN — le10sport (@le10sport) December 14, 2024

Wilfried Nancy pour remplacer Dall’Oglio ?

Laurent Huard, directeur du centre de formation, assurera l’intérim en attendant l’arrivée d’un nouvel entraîneur. En ce sens, L'Équipe évoque de nouveau le nom de Wilfried Nancy, déjà lié à l’ASSE il y a quelques semaines. Aucune autre piste de la direction stéphanoise n’aurait filtré, mais ce dossier risque de s’avérer compliqué.

Columbus a recalé Rennes le mois dernier

En effet, comme indiqué par le journaliste de Foot Mercato Sébastien Denis, Wilfried Nancy est sous contrat jusqu’en décembre 2026 avec Columbus Crew. La formation de MLS aurait déjà recalé le Stade Rennais le mois dernier, alors à la recherche d’un remplaçant à Julien Stéphan, et pourrait faire de même avec l’ASSE.