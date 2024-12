Mercato : L’ASSE prépare une surprise pour son prochain entraineur ?

Arnaud De Kanel

Le poste d'entraineur est désormais vacant du côté de l'ASSE. En effet, samedi soir, le club du Forez a annoncé le licenciement d'Olivier Dall'Oglio après la défaite face à Toulouse. Pour l'heure, un seul nom a filtré, à savoir celui de Wilfried Nancy. Cette piste étant compliquée, il est donc possible que l'ASSE réserve une surprise avec un autre entraineur qui n'est pour l'instant pas associé aux Verts.

L'ASSE n'a plus d'entraineur ! Barragiste avant la trêve, le club du Forez est en très mauvaise posture malgré un investissement conséquent lors du dernier mercato. Samedi soir, le licenciement d'Olivier Dall'Oglio a été officialisé. « L’AS Saint-Étienne a déchargé Olivier Dall’Oglio de ses fonctions d’entraineur de l’équipe professionnelle à compter de ce jour. Jusqu’à nouvel ordre, l’encadrement de l’équipe professionnelle sera assuré par Laurent Huard, Directeur du Centre de Formation de l’ASSE », précisent les Verts dans un communiqué. Mais alors, qui lui succèdera au retour de la trêve ?

Nancy seul sur la liste ?

D'après les informations de L'Equipe, l'ASSE n'aurait coché qu'un seul nom pour le moment, à savoir celui de Wilfried Nancy, coach du Colombus Crew en MLS. Mais sa venue est loin d'être acquise.

Une surprise logique ?

Récemment, Wilfried Nancy se projetait avec sa franchise, déclarant ceci : « Je suis très satisfait de ce que nous avons réalisé et l'idée est de recommencer en mieux. Mais le plus important pour moi est que nous avons appris beaucoup de choses en termes d'envie de s'améliorer chaque jour, d'envie de défier mes joueurs un peu plus, d'envie de m'ajuster moi-même, d'envie de leur donner plus de repos à certains moments au lieu de les pousser, parce que nous voulons tout le temps les pousser. C'est donc une très, très bonne saison pour ce que nous avons fait, évidemment en termes de résultat et ainsi de suite, mais aussi pour ce que nous avons appris collectivement et individuellement. » Ainsi, il parait peu probable que Nancy débarque à l'ASSE dans les prochaines semaines. Un nom qui n'a toujours pas filtré pourrait donc prendre la succession de Dall'Oglio, ce qui serait une surprise.