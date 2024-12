Mercato : De Zerbi chamboule les plans de l'OM pour ce transfert !

Arnaud De Kanel

Pour succéder à Pau Lopez, l'OM avait plusieurs idées en tête. Plusieurs noms avaient été retenus et surtout classés dans un certain ordre. Par exemple, celui de Timon Wellenreuther figurait plus haut que celui de Geronimo Rulli dans l'esprit des dirigeants. La piste ayant mis trop de temps à se concrétiser, Roberto De Zerbi avait alors poussé pour la signature d'un gardien disponible le plus rapidement possible.

L'OM a marqué un tournant l’été dernier en confiant les clés de son banc à Roberto De Zerbi. Mais ce choix audacieux n’est pas venu sans bouleversements majeurs au sein de l’effectif marseillais. Parmi les premières décisions fortes du technicien italien, un dossier sensible : celui du poste de gardien de but. De Zerbi, réputé pour son jeu exigeant en termes de relance et de construction depuis l’arrière, a rapidement exprimé des réserves sur le profil de Pau Lopez. Selon lui, le portier espagnol ne collait pas parfaitement aux standards nécessaires pour s’intégrer à son système. Résultat, l’entraîneur aurait explicitement demandé un changement à ce poste, ce qui a amené au recrutement de Geronimo Rulli, pourtant moins désiré que certains autres gardiens.

Rulli impressionne à Marseille

Geronimo Rulli fait le bonheur de l'OM depuis le début de la saison. Le portier argentin est impressionnant et il a encore fait fort samedi face au LOSC. L'OM peut se féliciter de son recrutement qui n'était pourtant pas prioritaire.

Le transfert de Wellenreuther a trop trainé

Ce dimanche, La Provence consacre un article à Geronimo Rulli et rappelle que Roberto De Zerbi ne souhaitait pas trainer dans le recrutement d'un gardien de but. C'est ainsi que l'OM s'est rabattu sur l'Argentin car le dossier menant à Timon Wellenreuther commençait à s'éterniser. De Zerbi a donc totalement chamboulé les plans de la direction olympienne qui, avec du recul, ne doit pas regretter son changement de cible, bien au contraire...