Mercato - PSG : La fin de Kolo Muani est annoncée !

Arrivé au PSG en septembre 2023, Randal Kolo Muani n’aura jamais réussi à s’imposer au sein du club parisien. Ce dimanche, la troisième recrue la plus chère de l’histoire du club de la capitale a été écartée par Luis Enrique qui ne l’a pas convoqué. Surtout, l’attaquant de 25 ans semble proche d’un départ cet hiver.

Le PSG pourrait connaître un mercato hivernal plutôt animé. En effet, en cas de départ cet hiver, Paris pourrait accueillir de nouveaux renforts. Et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG a été sollicité par Manchester United pour Randal Kolo Muani.

Kolo Muani écarté par Luis Enrique !

Cela ne fait désormais plus aucun doute, les jours de l’attaquant français au PSG sont comptés. Luis Enrique ne compte plus du tout sur lui, et a même pris une décision très forte ce dimanche. En effet, Randal Kolo Muani n’a pas été convoqué pour la réception de l’OL au Parc des Princes (20h45). Une décision significative, qui marque peut-être le début de la fin de l’aventure de « RKM » à Paris.

L’attaquant français pourrait quitter Paris cet hiver

Si le Parisien révélait que le PSG avait mis Milan Skriniar et Randal Kolo Muani sur le marché pour janvier, RMC Sport affirme ce dimanche que le départ du numéro 23 est clairement possible pour le mercato hivernal. Reste désormais à savoir s’il s’agira d’un prêt ou bien d’un transfert définitif...