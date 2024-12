Mercato : L’OM a signé «le meilleur de Ligue 1» !

Arnaud De Kanel

Recruté l'été dernier en provenance de l'Ajax Amsterdam, Geronimo Rulli s'est rapidement imposé comme une pièce maîtresse de son équipe. Le portier argentin, auréolé de son statut d'international, n’a pas mis longtemps à faire oublier son prédécesseur, Pau Lopez. Ses performances exceptionnelles sur le terrain lui ont valu une reconnaissance unanime, et nombreux sont ceux qui le placent déjà parmi les meilleurs gardiens de Ligue 1. Une opinion que partage notamment Quentin Merlin, témoin privilégié de ses exploits avec l'OM.

Geronimo Rulli est un très grand gardien et il l'a de nouveau démontré samedi après-midi. Face au LOSC, le portier argentin a multiplié les parades pour maintenir son équipe à flot. Il est même à l'origine de la relance qui a amené le but de Quentin Merlin. L'ancien joueur du FC Nantes n'a d'ailleurs pas manqué de vanter les qualités de son coéquipier débarqué cet été à l'OM.

«C’est le meilleur gardien de Ligue 1»

« Il se trouve dans la suite logique de tout ce qu’il fait jusqu’à présent. Il ne me surprend pas du tout. Il l’a montré depuis qu’il est arrivé et dès son premier match. Rappelez-vous à Brest, il arrête le penalty. Pour moi, c’est le meilleur gardien de Ligue 1 », a déclaré le latéral gauche de l'OM au micro de beIN SPORTS avant de poursuivre.

«Un grand gardien»

« Il doit continuer comme ça. C’est quelqu’un qui travaille énormément à l’entraînement. Un grand professionnel. L’avoir derrière nous nous rassure, forcément. On ne peut pas rêver mieux. Mais après, nous aussi, on doit l’aider. C’est un travail collectif », a ajouté Quentin Merlin. « On a énormément confiance en lui, c’est un grand gardien. Il est pareil à l’entraînement où c’est très difficile de lui marquer un but », embraye Luis Henrique. Aucun doute, Geronimo Rulli fait l'unanimité à l'OM.