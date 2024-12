Mercato - PSG : Un grand milieu de terrain sur le point de signer

Arnaud De Kanel

Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Luis Enrique n’a pas tardé à laisser son empreinte sur l’équipe. Sous sa direction, plusieurs joueurs ont franchi un cap, mais s’il fallait en désigner un qui symbolise cette progression, c’est bien Vitinha. Le milieu de terrain portugais a particulièrement brillé au cours de la dernière saison. Au point que l’entraîneur espagnol n’a pas hésité à le qualifier de "meilleur joueur parisien" de l’exercice passé. Une marque de confiance forte, qui semble sur le point de se concrétiser par une prolongation de contrat.

En août 2022, Luis Campos, fraîchement nommé conseiller sportif du PSG, avait pour mission de révolutionner l'effectif parisien. Parmi ses premières décisions audacieuses, le dirigeant portugais s’est lancé dans un pari risqué : attirer Vitinha, jeune milieu de terrain du FC Porto. Pour cela, le PSG n’a pas hésité à sortir le carnet de chèques et à investir 40M€ sur le joueur alors âgé de 22 ans. Après une première saison où le natif de Santo Tirso a dû s’adapter à l’exigeant contexte parisien, Vitinha a franchi un cap impressionnant lors de l’exercice 2023-2024. Sous la houlette de Luis Enrique, le technicien espagnol arrivé sur le banc du PSG, le milieu portugais s’est transformé en un véritable moteur de l’entrejeu. Sa vision du jeu, sa capacité à briser les lignes et son volume de jeu en ont fait l’une des pièces maîtresses du collectif parisien et l'une des références mondiales à son poste. Bonne nouvelle pour les supporters parisiens, Vitinha devrait parapher un nouveau contrat.

Vitinha va prolonger

Selon les informations dévoilées par RMC Sport, le PSG s’apprête à officialiser la prolongation de son milieu de terrain portugais. À seulement 24 ans, le numéro 17 du club de la capitale a déjà trouvé un accord avec les dirigeants parisiens, scellant son avenir jusqu’en 2029. Un engagement qui confirme la volonté du PSG de construire sur le long terme avec ses talents majeurs. La signature de ce contrat serait déjà actée depuis plusieurs semaines, témoignant de la confiance mutuelle entre le joueur et le club.

«Il m’a fait atteindre un niveau que je ne m’attendais pas à atteindre»

Vitinha va donc continuer à évoluer sous les ordres de Luis Enrique, qui aurait déjà prolongé, un coach qui l'a aidé à atteindre ce niveau. « C’est mon coach, je ne vais pas dire de mauvaises choses. Dans le relationnel, individuellement il m’a fait progresser, il m’a fait atteindre un niveau que je ne m’attendais pas à atteindre aussi tôt. Je m’attendais à arriver à ça, mais pas en une année. Et il m’a aidé individuellement à arriver à ça », confiait récemment le Portugais.