Mercato - PSG : Transfert confirmé pour cette star ?

Hugo Chirossel - Journaliste

Déjà lié au PSG plusieurs fois ces dernières années, Marcus Rashford serait toujours dans le viseur de la direction parisienne. Manchester United aurait d’ailleurs récemment ouvert la porte à un départ de l’attaquant âgé de 27 ans. Ce dimanche, Ruben Amorim ne l’a pas retenu dans son groupe pour le derby contre Manchester City, preuve qu’un départ semble plus que jamais d’actualité.

Comme indiqué par Le 10 Sport, le PSG aimerait profiter du mercato hivernal pour recruter un nouvel ailier. En ce sens, une vieille piste du club de la capitale pourrait être réactivée, celle menant à Marcus Rashford. Manchester United, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028, serait ouvert à un départ, et le PSG serait sur le coup.

Rashford écarté pour la réception de Manchester City

Selon The Telegraph, Paris serait une option crédible pour Marcus Rashford en cas de départ de Manchester United, ce qui semble clairement être la tendance. Alors qu’il affronte Manchester City ce dimanche, Ruben Amorim n’a pas retenu l’international anglais (60 sélections) dans son groupe, ainsi qu’Alejandro Garnacho.

Rashford peut partir dès janvier

Une preuve de plus qu’un départ de Marcus Rashford est plus que jamais d’actualité et que Manchester United pourrait s’en séparer dès le mercato hivernal. Comme le rappelle le journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg, l’attaquant âgé de 27 ans pourrait quitter son club formateur en janvier prochain.