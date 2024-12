Le vestiaire de l'OM réagit à la surprise De Zerbi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Embouteillage au milieu de terrain. Avec l'arrivée d'Adrien Rabiot, mais aussi le retour de Valentin Rongier, le cœur du jeu semble suffisamment garni. Geoffrey Kondogbia en a fait les frais. Pour autant, le joueur n'est pas sorti du onze de départ puisque Roberto de Zerbi l'a replacé en défense centrale. L'international centrafricain a évoqué ce changement.

Roberto de Zerbi n’est pas dogmatique. Et il l’a prouvé en modifiant sa position dans le dossier Geoffrey Kondogbia. Dès son arrivée à l’OM, le technicien italien avait signifié qu’il ne comptait plus sur l’international centrafricain. Mais ce dernier s’est accroché, arrachant sa place dans le groupe. Mais en septembre, un nouveau coup l’assomme. La formation boucle la venue d’Adrien Rabiot et une nouvelle concurrence, celle de trop, vient perturber son quotidien. A cela se rajoute le retour de Valentin Rongier. L’horizon de Kondogbia s’est soudainement voilé. Mais c’était sans compter sur De Zerbi.

Le coup de poker de Kondogbia

Habitué des coups inattendus, le coach de l’OM a décidé de replacer Kondogbia en défense centrale. « Kondogbia peut jouer comme milieu et défenseur. C’est ce qu’il a parfois fait avec Simeone à l’Atlético. C’est un joueur intelligent, c’est un grand joueur tant en dehors et sur le terrain. (…) J’essaie toujours d’aligner les joueurs les plus forts sur le terrain. Et on voit après pour la position » avait justifié De Zerbi. Un choix payant puisque l’international centrafricain s’est rapidement habitué à son nouveau poste.

« On a bossé les automatismes »

« Il me fait confiance et c’est à moi de lui rendre. Mon repositionnement en défense ? Après le début du championnat, on avait de bons résultat on m’a dit de bosser un cran en dessous. On a bossé les automatismes. La plus grande différence, est que l’on voit tout, cela nous permet d’aider les coéquipiers, on a une vision assez large » a confié Kondogbia au cours d’un entretien accordé à beIN SPORTS.